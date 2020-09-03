На Івано-Франкцівщині 15-річний хлопець вбив свого дідуся, а фото виклав у Telegram-канал

На Івано-Франківщині 15-річний хлопець вбив свого 72-річного дідуся та наніс численні ножові поранення бабусі. Після цього юнак сфотографував злочин та виклав криваві фото у свій Telegram-канал. Про це інформує департамент карного розшуку Нацполіції України.

Правоохоронці повідомляються, що 1 вересня до поліції зателефонував 15-річний хлопець та розповів, що годину тому вбив своїх дідуся та бабусю. На місце події негайно відправили поліцейських і «швидку». Приїхавши на місце події, правоохоронці виявили у будинку тіло 72-річного чоловіка. Бабуся юнака, 69-річна жінка, з численними травмами та пораненнями була жива. Її одразу госпіталізували та прооперували. Жінка зараз перебуває у реанімації.

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«Злочин ціленаправлений і дуже бажаний. Спочатку бив молотками по голові, а потім намагався завершити «справу» ножем та іншими гострими предметами. Дідусь доклав усіх зусиль, щоб врятуватися, але, будучи кволим і хворим, не мав змоги навіть встати», – інформують правоохоронці.

Після вчинення злочину 15-річний юнак зробив фото злочину, виклав їх у свій Telegram-канал та підписав: «дабл кіл готовий. Почав з баби з дідом, ще 7».

«Майбутній вбивця самостійно відшукував Telegram-канали та групи у соціальних мережах з направленістю на насилля, вбивства. Підписувався і «вчився». Підписників –тьма. Потім сам створив подібний канал», – зазначають департаменті карного розшуку.

Наразі тривають слідчі (розшукові) дії, а також заходи, направлені на встановлення адміністраторів груп і притягнення їх до відповідальності. Хлопця затримано. Психічний стан юнака перевірятимуть в ході проведення досудового розслідування.

Фото: департамент карного розшуку