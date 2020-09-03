Якої погоди львів’янам чекати 4 вересня?

У п’ятницю, 4 вересня, у Львові прогнозують сонячну погоду, без опадів. Вранці можливий туман. Про це інформує Львівський регіональний гідрометцентр.

За даними синоптиків завтра можлива мінлива хмарність. Опаді не прогнозується. Вночі та вранці –місцями туман. Температура вночі становитиме 6 – 11°, вдень – 19 – 24° тепла. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 3 – 8 м/с.

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