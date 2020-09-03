Десять барбосів з ЛКП «Лев» мріють знайти люблячий дім

ЛКП «Лев» шукає люблячих господарів для десятьох песиків: Аксель, Аліса, Роузі, Атлас, Люций, Стіч, Меліса, Луі, Санта, Гледіс.

АКСЕЛЬ, 4 роки

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Місце відлову: вул. Я. Мудрого. Шустрий, милий собака. Абсолютно домашній. Видно, що його любили, водили до грумера і вчили хорошому. Шукаємо попереднього господаря.

АЛІСА, 2 роки

Місце відлову: вул. Жовківська. Ефектна, гавкуча, інтелігентна собачка. Жвава, в ній вир емоцій, готова бігти за друзями на край землі. Можливо, вона загубилася.

РОУЗІ, 3 роки

Місце відлову: вул. Липинського. Стаффордширський тер’єр. Розумна, врівноважена, хороша дівчинка. Знає команди. Але її стан здоров’я та емоційне пригнічення свідчать про те, що вона була в біді.

АТЛАС, 2 роки

Місце відлову: вул. Любінська. Метис лабрадора. Ідеальний хлопець, слухняний, вродливий, вихований. Далеко не худенький, тож, припускаємо, що його шукають.

ЛЮЦИЙ, 4 роки

Місце відлову: вул. Любінська. Активний, гавкучий, крупний барбос. Голова, як кавун, і дуже солодка посмішка. Цілком ймовірно, що жив з людьми, але вирушив шукати собі дружину.

СТІЧ, 1 рік

Місце відлову: вул. Драгана. Маленький, смішний симпатюлька. Енергії в ньому – хоч відбавляй. Може годину бігати по колу, доганяючи свій хвіст і думаючи, що він артист цирку.

МЕЛІСА, 5 років

Місце відлову: вул. Б. Хмельницького. Це невеличка, тиха і така лагідна дівчинка! Її зовнішність є найбільш непримітною в цій підбірці – це мінус. Але вона, як ніхто інший, вміє класти свою голову людині в долоні – а це величезний плюс.

ЛУІ, 3 роки

Місце відлову: вул. Вернадського. Високий, дужий, королівський собака. Солідно і доглянуто виглядає, ним раніше хтось займався. Не агресивний, але за потреби може гавкнути так, що клітка дрижить.

САНТА, 2 роки

Місце відлову: вул. Лінкольна. Юне, потішне лисенятко. Хоробра, розумна. Цікавиться всім навколо – від питання «А як влаштований світ?» до «Фу, а хто це так зіпсував повітря?».

ГЛЕДІС, 3 роки

Місце відлову: вул. Шевченка. Дуже душевна собака. Крупна, має великі вуха, але це їй не заважає бути неймовірно жіночною. Така м’яка, чуйна. Вона майже не гавкає, але багато сумує.

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Фото: ЛКП «Лев»