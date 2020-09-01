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У «Борисполі» пасажирка вирішила пройтися по крилу літака

Вероніка Рой

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В аеропорту «Бориспіль» пасажирка рейсу PS6212 «Анталія-Київ» відкрила аварійний вихід і вийшла на крило літака авіакомпанії МАУ. Про це пише ЦТС з посиланням на Big Kyiv.

 

Відзначається, що командир літака викликав представників підрозділів авіаційної безпеки, прикордонної служби, поліції і медпункту аеропорту «Бориспіль», як цього вимагають відповідні інструкції.

Представники поліції і лікарі намагалися уточнити причини такого вчинку у пасажирки, проте адекватної відповіді не отримали. Встановлено також, що пасажирка не перебувала під впливом алкогольних чи наркотичних речовин.

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У прес-центрі аеропорту «Бориспіль» підтвердили інформацію про інцидент.

В авіакомпанії МАУ повідомили, що внесли пасажирку рейсу «Анталія-Київ», яка після зупинки літака несанкціоновано відкрила аварійний вихід літака і вийшла на його крило, в «чорний список» пасажирів.

«Надалі МАУ буде відмовляти цій особі в перельотах в межах всієї мережі маршрутів», – підкреслили в авіакомпанії.

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