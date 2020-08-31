Осінь у Львові почнеться з короткочасних дощів

У вівторок, 1 вересня, у Львові прогнозують короткочасні дощі, можливі грози. Температура повітря становитиме до 28 градусів тепла. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

У перший день осені очікується мінлива хмарність. Істотних опадів не прогнозується, лише в другій половині дня можливі місцями короткочасні дощі, грози та град.

Температура вночі становитиме 16-21°, вдень – 23-28° тепла.Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, подекуди пориви та вдень шквали 15-20 м/с.

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