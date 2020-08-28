Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева

Сьогодні вже майже чотири мільйони громадян, включаючи й мешканців нашого славетного міста Лева, є постійними клієнтами торговельної мережі «АТБ». Ця цифра стрімко зростає, адже в 24 областях країни працюють 1148 таких супермаркетів. Щорічно приймають перших клієнтів ще не менше ніж сотня нових дискаунтерів.

У 296 українських населених пунктах віддають перевагу «АТБ», оскільки тут завжди гарантують якість продуктів, ці магазини мають комфортні торгові зали, пропонують широкий асортимент товарів, а покупці мають можливість економити. У супермаркетах «АТБ» діють щотижневі акційні пропозиції та є бонусна програма, завдяки чому ціна може бути знижена на 40% і навіть більше.

Мережа «АТБ» системно впроваджує інноваційні технології в галузях ритейлу, архітектури, енергозбереження, будівництва тощо. Приміщення магазинів завжди тішать комфортним мікрокліматом. Супермаркети цієї мережі працюють у режимі 24/7. Їх облаштували таким чином, аби в прикасових зонах не створювалося черг, а клієнтам було зручно переміщуватися з візком чи кошиком торговим залом. Навіть у найспекотніший день тут можна перевести подих та охолодитися фрешем. А ось прохолодним ранком або вночі приємно зігрітися та підбадьоритися горнятком зернової кави – у магазинах встановили сучасні кавові машини. Цікаво, що під час однієї зі своїх нещодавніх поїздок регіонами України президент Володимир Зеленський завітав за стаканчиком кави саме до супермаркету «АТБ». І це не рекламний трюк – просто це зручно, комфортно та дуже смачно!

Подбали в «АТБ» і про клієнтів, які приїжджають за продуктами на власному авто. Біля магазинів облаштовані просторі паркувальні майданчики зі зрозумілою схемою руху та камерами відеоспостереження. Місце для авто тут знайдеться будь-якого часу доби.

На етапі реалізації зараз ще один цікавий проєкт – у магазинах цієї торговельної мережі зараз встановлюють поштомати «Нової пошти», що дозволить об’єднати похід за продуктами з отриманням посилки.

На поличках кожного із таких магазинів понад 3,5 тисячі найменувань гарантовано свіжих продуктів та якісних товарів першої необхідності. Одним із найбільш важливих питань для клієнта є якість. Мережа «АТБ» приділяє цьому величезну увагу. Компанія збудувала складну багаторівневу систему контролю. Тут регулярно проводять ретельні внутрішні перевірки і суворі міжнародні аудити. Супермаркети «АТБ» уже декілька років проходять сертифікацію на відповідність загальновизнаному стандарту ISO 22000:2005. В його основу покладено принципи Hazard Analysis and Critical Control Points. Контролюють весь шлях продукту: виробництво, зберігання, транспортування.

До контролю якості компанія долучила і найсуворіших ревізорів – мільйони своїх клієнтів. У всіх маркетах мережі діє програма «Гарантія свіжості». За її умовами кожному, хто виявив товар зі строком придатності, що збіг, компенсують грошима його вартість у трикратному розмірі. В результаті у численні магазини «АТБ», у тому числі й у Львові, потрапляють тільки якісні продукти.

Крім того, клієнти економлять значні кошти на купівлі у цій мережі – ціни тут традиційно нижчі за середньоринкові на 10–15%. Компанія працює з виробниками напряму, не користується послугами посередників, скоротила витрати на рекламу тощо.

Окрім економії, клієнти найбільшої торговельної мережі країни можуть розраховувати й на цінні призи. Наприклад, цього року компанія провела безпрецедентну за масштабом, географією та призовим фондом акцію «В «АТБ» купуй – АВТО наближай!». Всього за 15 днів серед покупців «АТБ» були розіграні п’ятнадцять новеньких іномарок. Сміливому проєкту не завадили навіть пандемія коронавірусу та національний карантин. Через останній довелося лише змінити дату нагородження переможців.

Найбільший ритейлер України вже понад чверть сторіччя допомагає кожному покупцеві економити сімейний бюджет і отримувати гарантовано якісні та свіжі продукти до власного столу.

℗