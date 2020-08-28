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Держава терміново має добюджетувати школи, – Вікторія Христенко

Омелян Шевчук

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Станом на сьогодні жодна державна школа не забезпечена технічно на випадок повернення до дистанційного навчання. Вчителі залишаються один на один з проблемою. Зарплата освітянина не дозволяє йому купити комп’ютер чи лептоп.

Відтак держава терміново має укомплектувати школи, бо в іншому випадку ми порушуємо конституцію України про рівний доступ до освіти всіх верств навчання. Таку думку висловила керівник напряму освіти однієї з приватних шкіл, членкиня партії «Голос» Вікторія Христенко, повідомляє прес-служба львівського осередку партії.

«Ми не забезпечені до повноцінної дистанційної освіти і точно треба виділити кошти на фінансування освіти» – стверджує педагог.

Є також технічні проблеми в сім’ях де кілька дітей і один комп’ютер, або відсутній чи поганий інтернет.

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Для максимальної адаптації до нових умов Вікторія Христенко рекомендує:

  • використовувати шкільні стадіони для проведення уроків, бо тут можна зберігати дистанцію і найнижчий ризик зараження;
  • змінювати викладання потижнево у класах з онлайн на оффлайн. На живих уроках начитувати більше матеріалів, на онлайн давати побільше завдань на самостійне опрацювання;
  • старшокласникам видати підручники, провести стартові заняття і переводити на дистанційне навчання;
  • використовувати розроблені платформи та уроки у доступі для навчання;
  • єдиний кому максимально потрібна оффлайн освіта – учні 1-4 класів. Варто, щоб вони не ходили по класах, а вчителі приходили до них;
  • перерви проводити на дворі;
  • харчувати дітей з плаваючим графіком дотримуючись дистанції;
  • не боятись вимагати від мерії чи держави забезпечити у повній мірі школу дезинфекторами та засобами захисту.

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