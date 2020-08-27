Чотири бренди дитячого одягу, які піклуються про навколишнє середовище

Тренд сталого розвитку, мета якого зберегти ресурси планети, все більше проникає у різні сфери нашого життя. Ми зробили підбірку виробників зручного дитячого одягу, які піклуються про екологію.

Ці виробники заслуговують поваги

Бренд Isbjörn of Sweden заснований у 2005 році в Стокгольмі двома мамами, які не змогли знайти ідеального верхнього дитячого одягу для скандинавської зими. Зараз в асортименті компанії є все для дітей, навіть білизна. Бренд не лише пропонує якісні речі для перебування на природі, а й запустив послугу його оренди, що ще більше відповідає вимогам повільної моди. Його принципи екологічності полягають в використанні перероблених матеріалів та тканин, які не шкодять навколишньому середовищу. Торгова марка також просуває ідею повторного застосування речей, адже їх вироби призначені, як мінімум, для трьох дітей.

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Veja пропонує стильні дитячі снікерси з перероблених матеріалів. Бренд використовує веганську шкіру на основі кукурудзяних відходів. Виробник виступає за відкритість і пропонує клієнтам відстежувати транспортні маршрути та перевіряти договори з постачальниками. Принципи сталого розвитку Veja проявляються в наступному:

Купівля бавовни за принципами справедливої торгівлі.

Використання натуральної «Амазонської гуми» з метою зберегти ліс.

Компанія не використовує рекламу, а збережені кошти вкладає в хороші умови праці та життя працівників.

Використання переробленого пластику.

Wheat — речі з природних матеріалів для матерів та їх дочок. Для цієї компанії не існує деталей, адже нитки, емблеми логотипів, резинки, блискавки та шнурки виготовлені з переробленої сировини. Одяг сертифікований 100% OEKO-TEX, а виробництво відбувається на сертифікованій BSCI фабриці.

Reima пропонує безпечний і міцний дитячий одяг, який служитиме роками, використовуючи лише мономатеріали. Їхній дизайн є позачасовими, тому вони ніколи не виходять з моди. Використання лише однієї тканини при пошитті виробів спрощує їх утилізацію та переробку. Компанія використовує лише хімічні речовини, які є безпечними та законними. Рейма не використовує справжнього хутра тварин та обирає лише сертифіковану шерсть та ту, що не містить мулінгу. Вироби бренду стійкі до забруднень — це економить порошок, енергію та воду при пранні.

Де знайти доступний дитячий одяг в Україні

Єдиним недоліком описаних брендів, є висока ціна виробів, яку може дозволити не кожна українська родина. Тому ми рекомендуємо звернутись до інтернет-магазину Panama, де часто проходять акції та розпродажі. За цим посиланням https://panama.ua/categorys/76341/ ви ознайомитесь з асортиментом дитячих речей місцевих виробників, та оберете те, що до смаку вам та вашій дитині. Сайт пропонує безкоштовну доставку до Львова та можливість примірки вдома. Нагадуємо, що використання місцевих товарів — один з найкращих способів зменшити свій екологічний слід.

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