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Зеленський пообіцяв повернути Крим

Вероніка Рой

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що України поверне окупований Росією Крим. Про це глава держави заявив в інтерв’ю інформаційному телеканалу Euronews, передає Офіс президента.

 

Зеленський зазначив, що з Кримом ситуація складніша, ніж з Донбасом. І додав, що порушував «кримське питання» на переговорах у Нормандському форматі, але Росія відмовилася його обговорювати.

«Але Крим – наша територія, ми його повернемо… Я кажу відверто, що потужного майданчика, на якому піднімалося б це питання, я вважаю, поки що немає. Я вважаю, що шість років такого майданчика не існувало в природі. Окрім санкцій, за які я вдячний нашим партнерам і які ми з ними проговорюємо, і вони продовжуються. Нам допомагає не тільки Європа – допомагають США та інші країни. Більше нічого я не бачу. Чи я збираюся ще щось робити? Так», – сказав президент.

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Водночас Володимир Зеленський наголосив, що для нього деокупація Криму є таким самим пріоритетом, як і повернення Донбасу.

«Я не знаю різниці між цими питаннями. Єдине, що в ситуації на сході – там гинуть люди, тому саме в цьому, людському факторі для мене особисто це (питання відновлення миру на Донбасі, – ред.) – на першому місці. Але на тому самому рівні, тому що обидві території – наші й повинні повернутися», – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, на думку президента України, ті, хто допустив легку здачу Кримського півострова під окупацію, повинні понести відповідальність.

«Віддавати Крим не можна було. Це велика проблема. Але сьогодні ми вже не можемо говорити та кусати лікті щодо того, як це відбулося. Я впевнений, що за це коли-небудь всі відповідатимуть. Багато хто в цьому брав участь», – наголосив глава держави.

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