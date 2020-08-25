Соціологиня та інженерка. В Україні офіційно схвалили фемінітиви у професіях

Відтепер назву професії у кадрових документах можна вказувати у фемінітиві за бажанням користувачів. Про це інформує УП.
Власне, про такі зміни йдеться у наказі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження Зміни № 9 до національного класифікатора ДК 003:2010» від 18 серпня.
«У КП професійні назви робіт наводяться у чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно у жіночому роді (економка, нянька, покоївка, сестра-господиня, швачка).
За потребою користувача, при внесенні запису про назву роботи до кадрової документації окремого працівника, професійні назви робіт можуть бути адаптовані для означенні жіночої статі особи, яка виконує відповідні роботи», – зазначається у документі.
Наприклад, тепер у кадровій документації за бажанням можна зазначати «інженер» або «інженерка».
Зазначається, що такі корективи можна вносити відповідно до пункту 4 параграфа 32 Українського правопису, схваленого постановою Кабінету міністрів України.
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Соломія Головіна