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Парламентарі 12 країн закликали світ не забувати про агресію РФ проти України

Вероніка Рой

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Парламентарі 12 країн світу у спільному зверненні закликали світ не забувати про триваючу російську агресію проти України. Звернення оприлюднив заступник голови групи дружби з Україною у парламенті Британії Стюарт МакДональд, передає «Європейська правда».

 

«Парламентарі Європи, Австралії та Канади об’єднуються, щоб запевнити у солідарності та дружбі з українським народом у 29-ту річницю незалежності. Мир настане», – написав Стюарт МакДональд.

Під зверненням на цей час стоять підписи парламентарів Британії – МакДональда та чотирьох його колег, також Німеччини, Швеції, Норвегії, Польщі, Латвії, Грузії, Молдови, Румунії, Португалії, Канади та Австралії.

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«Росія продовжує збройно порушувати територіальну цілісність України. Це ще одна країна на європейському континенті, чиї кордони намагаються змінити силою… Україна не повинна бути забутою у світі, де не бракує питань, що претендують на міжнародну увагу», – зазначають вони.

Парламентарі нагадують, що війна на Донбасі триває вже більше 6 років, забрала життя понад 13 тисяч людей і змусила покинути свої домівки понад 1,5 млн осіб. Також нагадують про збитий російським «Буком» рейс МН17, на борту якого загинули 298 громадян різних держав світу.

«У день незалежності України ми запевняємо у нашій дружбі з українським народом. Ми поновимо наші зусилля з пітримки України та її союзників задля досягнення миру», – підсумовують у зверненні.

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