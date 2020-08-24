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ЛКП «Лев» шукає волонтерів для підрахунку безпритульних собак. Як долучитися?

Вероніка Рой

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ЛКП «Лев» спільно з animal-id шукають охочих стати волонтерами для підрахунку безпритульних собак у Львові. Про це йдеться на Facebook-сторінці комунального підприємства.

 

Підрахунок безпритульних собак у Львові  планують провести 27-29 серпня.

«Щорічний підрахунок безпритульних собак у Львові – вже вп’яте! Результати підрахунку є важливим для нашого підприємства та міста в цілому, адже на їх основі ми зможемо спланувати параметри відлову та програму стерилізації безпритульних собак з метою контролю їх народжуваності на території Львова.Запрошуємо небайдужих львів’ян долучитись до підрахунку та стати волонтеромтЛКП «Лев», – ідеться у повідомленні.

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Підрахунок буде проводитись зареєстрованими волонтерами в обраному ним секторі (секторах), в конкретний час: з 07:00 до 09:00.

Охочі стати волонтером заповніть анкету за цим посиланням. Координатор проєкту: Ірина Шевченко 067 924 80 40.

Більше деталей про підрахунок – тут.

Детальніше про ситуацію із безпритульними котами і собаками у Львові, плани щодо будівництва Муніципального центру для тварин читайте у інтерв’ю з в.о. директора ЛКП «Лев» Андрієм Пінчуком.

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