Вандали сплюндрували пам’ятник Голодомору у Києві

Вандали сплюндрували пам’ятник «Гірка пам’ять дитинства» на території Національного музею Голодомору-геноциду. Про це повідомив колишній голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

«Тут мала бути дівчинка з колосками. Пам’ятник, який став одним із символів пам’яті про Голодомор.

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Пам’ятник, до якого приносять яблука і хліб в дні пам’яті. Вандали сплюндрували його», – повідомив він.

За його словами директорка музею запевняє: фігуру не пошкоджено і незабаром її повернуть на місце. Але це не змінить того, що десь поруч з нами живуть потвори здатні, сплюндрувати такий пам’ятник.

«Тоді відбирали хліб, тепер хочуть відібрати пам’ять», – додав історик.

Як пише Укрінформ, у ніч на 22 серпня було вчинено акт вандалізму щодо скульптури «Гірка пам’ять дитинства» на території Національного музею Голодомору-геноциду.

Як зазначила генеральна директорка Музею Голодомору Олеся Стасюк: «Те, що сьогодні було вчинено із скульптурою «Гірка пам’ять дитинства», — неприпустимий акт наруги над пам’яттю цілої нації. Ми зробимо усе можливе, аби «Дівчинка» щонайскоріше повернулася до експозиції музею».