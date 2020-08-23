На озброєнні України з’явився «Нептун»

Міністр оборони України підписав наказ про прийняття на озброєння берегового ракетного комплексу «Нептун». Про це львівському порталу повідомили у преслужбі Міноборони України.

Наказом Міністерства оборони України на озброєння Збройних Сил України прийнято береговий ракетний комплекс 360МЦ «Нептун».

Відповідний наказ сьогодні, 23 серпня, підписав Міністр оборони України Андрій Таран.

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Як відомо, випробовування комплексу «Нептун» відбулось весною на Одещині.

Однієї крилатої ракети з комплексу «Нептун» достатньо для потоплення корабля тоннажем до 5000 тонн.

Бойове застосування комплексу забезпечується в простих і складних метеоумовах вдень і вночі за повної автономності наведення після пуску в умовах вогневої і радіоелектронної протидії противника.