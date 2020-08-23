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На озброєнні України з’явився «Нептун»

Андрій Котенський

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Міністр оборони України підписав наказ про прийняття на озброєння берегового ракетного комплексу «Нептун». Про це львівському порталу повідомили у преслужбі Міноборони України.

Наказом Міністерства оборони України на озброєння Збройних Сил України прийнято береговий ракетний комплекс 360МЦ «Нептун».

Відповідний наказ сьогодні, 23 серпня, підписав Міністр оборони України Андрій Таран.

Як відомо, випробовування комплексу «Нептун» відбулось весною на Одещині.

Однієї крилатої ракети з комплексу «Нептун» достатньо для потоплення корабля тоннажем до 5000 тонн.

Бойове застосування комплексу забезпечується в простих і складних метеоумовах вдень і вночі за повної автономності наведення після пуску в умовах вогневої і радіоелектронної протидії противника.

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