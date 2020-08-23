DZIDZIO виконав Гімн України з симфонічним оркестром

Артист DZIDZIO (Михайло Хома) представив Державний Гімн України у власному виконанні з Молодіжним симфонічним оркестром. Відповідний запис було опубліковано у YouTube-каналі виконавця напередодні Дня прапора і Дня Незалежності України.

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«Для мене велика честь виконувати Гімн України! У це виконання вкладаю безмежну любов до своєї держави, щоб надихати українців у всьому світі на перемогу! Слава Україні!», – коментує артист.

Як відомо, вперше перед широкою публікою Михайло Хома (DZIDZIO) виконав Гімн України на стадіоні «Металіст» у Харкові перед футбольним матчем Україна–Литва у жовтні 2019 року, чим вразив глядачів на стадіоні і підірвав соціальні мережі схвальними відгуками. Згодом Михайла було обрано Амбасадором Збірної України футболу.

Це надихнуло артиста записати Державний Гімн України. Кілька місяців тому Михайло Хома разом з Молодіжним симфонічним оркестром України під керівництвом диригентки Оксани Линів почав працювати над цим проектом. Робота тривала в київському Будинку звукозапису Українського радіо, єдиному місці в Україні, де можна одночасно записати більше сотні музикантів та хористів.

В процесі роботи над Державним Гімном також було записано і Духовний Гімн України «Боже великий, єдиний, нам Україну храни».

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Музичний відеокліп-молитву було презентовано у квітні напередодні Великодня.