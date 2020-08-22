Ветеран війни жорстко відповів Єгоровій, хто такі герої-селюхи і рагулі

Ветеран російсько-української війни на Донбасі, блогер Олексій Петров жорстко відповів богемній телезірці Сніжані Єгоровій, за її висловлювання про постмайданівських героїв-селюхів, які розмовляють на суржику і готові своє життя віддати за Україну, як якісь наркомани. Відповідне відео він опублікував у своєму блозі.

«Нешанована мною Сніжана. Мене звати Олексій Петров, я фактично ваш ровесник, громадянин цієї країни, лейтенант Збройних Сил України, учасник війни із Росією. Можливо я дійсно селюх і рагуль, бо народився в Мелітополі – маленькому провінційному місті, але трохи більший за Нову Каховку, в якій народились – ви. До війни я був успішним керівником маленького виробництва із затишним кабінетом та зручним кріслом. Чудова робота, і так могло бути досі, якби у мій дім – в мою рідну країну, не прийшла Росія і не принесла війну. Тоді мені, керівнику, рагулю і селюку, довелось відкласти всі плани, взяти військовий квиток і піти у воєнкомат (захищати Україну – ред.). Чи варте чогось моє життя? Бог його знає? У мене є дружина та дитина, є мама, сестра та племінники. Було що втрачати, як вважаєте? … », – запитує він.

Олексій Петров відзначає, що українська армія неідеальна, але вона відображає зріз усього суспільства. Там є негідники та великі герої…

«У кожному батальйонів була людина із позивним професор, бо зброю до рук взяли не лише селюхи і рагулі, а й люди із високими науковими ступенями, були люди, які досягли великих висот у бізнесі та спорті. І знаєте чому вони пішли воювати? Для того, щоб захистити таких як і ви, Сніжано.

Війна може прийти раптово не до простих селючок, а у Київ… І повірте, якби біля вашого будинку розірвалася 120 міна то ви б, Сніжано, обісрались, і я не перебільшую…

Коли поряд із будинком працює пакет граду, і ви лежите під ліжком разом із чоловіком, який би мав вас захищати, а також із дітьми тоді молитесь Богу… аби отримати шанс вижити… І від цього жаху, вас захистила Українська армія, підрозділи Нацгвардії та хлопці із добровольчих батальйонів – ті, яких ви назвали селюхами і рагулями. Вони зберегли ваше життя, Сніжано, ціною власного життя. Тисячі українських захисників загинуло, щоб ви, у 2020 році сидячи у студії, обізвали їх селюхами та рагулями», – обурюється захисник.

Йому прикро, що він змушений жити в країні де досі живуть рагулі, які не здатні цінувати очевидного.

«Якщо ви досі вважаєте, що люди які все життя прожили у селі та працювали на полі – це рагулі то я вас маю розчарувати. Рагуль – це людина, яка не здатна цінувати очевидного, це ви Сніжано. Мені жаль, що я живу в одній країні із людьми, такими як ви… Героїв, які віддали своє життя за захист України пам’ятатимуть вічно, а про вас і таких як ви, Сніжано, швидко забудуть, бо ви – це ніхто і звати вас – ніяк», – наголосив Олексій Петров.

Як відомо 48-річна телеведуча і актриса Сніжана Єгорова цинічно висловилась про героїв, які відстоюють незалежність України проти російської збройної агресії та окупації.

«Все, що пропонується в постмайданний час, наприклад, мене абсолютно не влаштовує. Мені не подобаються ці герої, ці рагулі, які повилазили незрозуміло звідки. Селюки, які розмовляють на суржику і готові своє життя покласти. Своє життя, яке? Життя, яке собою нічого не представляє… Це подвиг, можливо, а може бути – це висока суїцидальна готовність, коли людина не бачить перспектив у своєму житті й це життя не має для неї жодної цінності, вона хоче розпорядитись ним хоч якось, як наркомани, які готові за дозу продати своє життя», – заявила Єгорова.

Відео: Алексей Петров