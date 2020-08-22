Уляна Супрун: «Пологи для матусь оплачує Національна служба здоров'я України»

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун все про про безкоштовні пологи та скільки коштів за це платить медикам держава:

У батьків, які очікують на немовля, є багато турбот. Окрім підготовки до народження дитини, треба вирішити безліч питань щодо самих пологів – де народжувати, що з собою треба привезти в лікарню, потрібно обрати лікаря, якому можна довіряти, та медзаклад, де нададуть якісну меддопомогу, а також розуміти як і скільки потрібно за це заплатити. Але така підготовка вже в минулому!

З квітня цього року в рамках програми медичних гарантій пологи для матусь оплачує НСЗУ Національна служба здоров’я України. І вже за три місяці від старту змін, Національна служба здоров’я оплатила 61 тисячу пологів! https://bit.ly/2CJIv4q

Що це означає для майбутніх матусь? Що вони можуть народжувати у медзакладі, який оберуть самі, не купуватимуть медикаменти, не платитимуть за прийом пологів чи кесарів розтин, не купуватимуть речі, які знадобляться для догляду за здоров’ям мами або малюка, не платитимуть окремо лікарям чи медсестрам. Вся необхідна медична допомога, лікарські засоби та вакцини для матусь і їхніх малюків безоплатні, бо за це платить НСЗУ.

Що саме входить до пакета безоплатних послуг при пологах?

▪ Моніторинг стану до та після народження мами і немовля

▪ Лабораторно-інструментальні обстеження, консультації лікарів інших спеціальностей у разі потреби

▪ Меддопомога при фізіологічних пологах, що надається черговою акушерською бригадою

▪ Меддопомога при ускладнених пологах та кесаревому розтині

▪ Застосування епідуральної анестезії для мам

▪ Стабілізація стану дитини після народження

▪ Вакцинація немовля згідно з календарем профілактичних щеплень (http://bit.ly/2lYrw5O)

▪ Харчування під час перебування у стаціонарі

▪ Ліки та витратні матеріали з Нацпереліку, а також лікарські засоби, що закуповуються МОЗ України за кошти платників податків

Наприклад, це кровоспинний препарат, що є дуже важливим, адже саме кровотечі є головною причиною смертності породіль, препарат для лікування дихальних розладів чи антирезусний імуноглобулін для новонароджених.

НСЗУ законтрактувала 396 медзакладів на надання медичної допомоги при пологах, 70 з них — спеціалізовані пологові будинки та перинатальні центри. За цей час НСЗУ виплатила цим закладам 500 млн гривень за надання допомоги пацієнткам. Наразі тариф за пологи складає 8 тисяч гривень.

Чи цього достатньо? Так. Тариф на пологи передбачає оплату за будь-який випадок пологів: фізіологічні, ускладнені, включно з передчасними пологами та кесаревим розтином. Якщо новонародженій дитині потрібна допомога у вигляді первинної реанімації, вона також має бути надана безкоштовно. Тому цей тариф є навіть більшим, аніж в середньому вартують фізіологічні пологи в державних чи комунальних медзакладах.

Ця послуга — пріоритетна і в наступному році НСЗУ пропонує збільшити тариф у три рази — до 24 тисяч гривень. Пріоритетність означає підвищену увагу та вимоги до якості надання послуг, наявності необхідного обладнання та команди фахівців, які зможуть надавати якісну допомогу мамам та немовлятам. Підвищення вимог до якості послуг означає також вищу конкурентоспроможність. Від цього виграють саме пацієнтки та їхні малюки.

Якщо у вас вимагають оплату за послуги, які заклад зобов’язався надавати безоплатно, уклавши договір з НСЗУ, чи просто відмовляються надавати цю послугу.

Додаємо докладну інструкцію:

Якщо вам відмовляють у наданні медичної послуги в межах пакету медичних гарантій, вимагають гроші додатково за послугу, яка має надаватися безоплатно, вимагають придбати ліки, які зобов’язана закуповувати лікарня і публікувати їхні залишки у відкритих джерелах, — що робити?

На сайті НСЗУ можна оформити електронну скаргу, якщо вам відмовили у наданні медичної допомоги чи вимагали гроші за послуги, які є гарантовано безоплатними: https://bit.ly/3hIJO2o

Тут інструкція як оформити цю скаргу правильно: https://bit.ly/30ah5h3

Також можна зателефонувати в контактний центр Національної служби здоров’я за номером 16-77. Всі дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безоплатні. Але зауважте, що дзвінок у контакт-центр не є миттєвим рішенням проблеми.

Оператор контакт-центру НСЗУ не подає офіційне звернення замість пацієнта. Але зафіксує факт порушення закладом умов договору з НСЗУ та допоможе правильно подати офіційне звернення.

Якщо вам відмовляють у безоплатній консультації за електронним направленням, спочатку варто звернутися до головного лікаря медзакладу. Якщо проблема не вирішиться, треба залишити скаргу в НСЗУ чи зателефонувати в контакт-центр. Тут є детальніше роз’яснення: https://bit.ly/39E1Pfx

Телефонуйте на гарячі лінії ваших міських держадміністрацій і залишайте скарги, вказуючи ПІБ і посаду співробітників закладів, які відмовляють у гарантованих медичних послугах, а також ПІБ головного лікаря.

Безоплатні пологи більше не міф! І що більше часу проходить від старту змін, то більше ми бачимо позитивних прикладів того, як пацієнтки та їхні малюки отримують якісну гарантовану медичну допомогу».