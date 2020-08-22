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Україна оновила перелік країн «червоної» і «зеленої» зон

Андрій Котенський

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Міністерство охорони здоров’я опублікувало у суботу, 22 серпня, оновлений список держав «червоної» і «зеленої» зон, який визначає необхідність самоізоляції чи здачі тесту після повернення з-за кордону, пише Європейська правда.

 

Відповідно до оновлених даних, статус курортних країн, які приймають у себе українців попри пандемію, у порівнянні з останнім переглядом дещо змінився. Зокрема, «червоними» лишаються Чорногорія і Албанія. Болгарія, яка входила до «червоного» списку, тепер у «зеленому». В «зеленому» списку також лишилися Туреччина , Єгипет і Хорватія.

Повний список держав доступний за посиланням.

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Україна включає до «червоного списку» держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні.

Усі прибулі до України з «червоної зони» зобов’язані або піти на 14 днів на ізоляцію, або впродовж доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону. Іноземці при в’їзді повинні мати поліс медичного страхування.

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