На Львівщині у ДТП загинув мотоцикліст

На трасі Добросин–Магерів у зіткненні із легковиком загинув 58 мотоцикліст, його пасажир із важкими травмами потрапив до лікарні. Про це львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 серпня, о 09:15 на автодорозі Добросин–Магерів. 24-річний водій автомобіля «Део Ланос», мешканець села Думичі Жовківського району, рухаючись в напрямку смт Магерів здійснив зіткнення із мотоциклом «ИЖ», під керуванням 58-річного жителя села Кам’яна Гора Жовківського району.

Внаслідок ДТП водій мотоцикла від отриманих травм помер на місці події, а його 58-річний пасажир з відкритим переломом ноги та передпліччя, госпіталізований в травматологію Жовківської ЦРЛ.

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Обставини події встановлюються.