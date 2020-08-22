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Як припинити самоізоляцію, коли ПЛР-тест негативний

Андрій Котенський

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Припинення режиму самоізоляції з використанням мобільного застосунку «Дій вдома» є автоматизованим процесом, повідомляє Центр громадського здоров’я. Тому ЦГЗ не впливає на цей процес, пише УП. Життя.

 

Ось алгоритм припинення самоізоляції.

1) верифікована лабораторія здійснює ПЛР-тестування;

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2) у разі негативного результату ПЛР-тестування лабораторія самостійно заповнює форму на електронній платформі (номер телефону має відповідати номеру, до якого прив’язано застосунок «Дій вдома», всі поля форми мають бути заповнені);

3) дані електронної платформи автоматично синхронізуються з додатком «Дій вдома» — щогодини, без вихідних.

З питань щодо введення або редагування даних потрібно звернутися до лабораторії, яка виконала тест.

З питань щодо роботи мобільного застосунку «Дій вдома» звертайтеся до Міністерства цифрової трансформації України, яке є адміністратором цього застосунку.

З питань перетину кордону звертайтеся до Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації вдосконалює застосунок «Дій вдома» для проходження самоізоляції, він матиме англомовну версію.

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