Як припинити самоізоляцію, коли ПЛР-тест негативний

Припинення режиму самоізоляції з використанням мобільного застосунку «Дій вдома» є автоматизованим процесом, повідомляє Центр громадського здоров’я. Тому ЦГЗ не впливає на цей процес, пише УП. Життя.
Ось алгоритм припинення самоізоляції.
1) верифікована лабораторія здійснює ПЛР-тестування;
2) у разі негативного результату ПЛР-тестування лабораторія самостійно заповнює форму на електронній платформі (номер телефону має відповідати номеру, до якого прив’язано застосунок «Дій вдома», всі поля форми мають бути заповнені);
3) дані електронної платформи автоматично синхронізуються з додатком «Дій вдома» — щогодини, без вихідних.
З питань щодо введення або редагування даних потрібно звернутися до лабораторії, яка виконала тест.
З питань щодо роботи мобільного застосунку «Дій вдома» звертайтеся до Міністерства цифрової трансформації України, яке є адміністратором цього застосунку.
З питань перетину кордону звертайтеся до Державної прикордонної служби України.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації вдосконалює застосунок «Дій вдома» для проходження самоізоляції, він матиме англомовну версію.
Андрій Котенський