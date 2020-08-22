Голова Тернопільської ОДА захворів на коронавірус

Голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш захворів на коронавірус. Про це сам Труш повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі, щойно дослідження на COVID-19 показали у мене позитивний результат. Коронавірус може знову паралізувати Тернопільщину, бо статистика сумна. 207 нових випадків за добу. Десятки важких хворих, які не можуть самостійно дихати. Це не просто цифри. Це людські життя», – повідомив Володимир Труш.

Посадовець перебуває на самоізоляції і продовжує виконувати обов’язки дистанційно.

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«Лікарі призначили лікування. Самопочуття – ненайкраще…

Коронавірус це не жарт, не метод політичного впливу чи надумана технологія. Тому наполегливо прошу кожного дотримуватися карантинних заходів. Бережіть себе і своїх рідних. Яким буде завтра, залежить від кожного з нас», – додав він.