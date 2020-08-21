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У п’ятьох футболістів ПФК «Львів» виявили COVID-19

Вероніка Рой

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У п’ятьох гравців та одного члена персоналу  ПФК «ЛЬВІВ» виявили коронавірусну інфекцію. Відтак футбольний клуб йде на самоізоляцію, а матч з ФК «Минай», що мав відбутися 22 серпня, перенесли. Про це інформує управління спорту Львова.

 

«ПЛР-тестування , яке «синьо-золоті леви» провели напередодні матчу 1-ого туру Favbet ліги з «Минаєм», продемонструвало, що у п’ятьох гравців основної команди та в одного члена персоналу виявлено коронавірус. Команду перевели на режим самоізоляції», – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з виявленими випадками коронавірусу, матч 1-ого туру Favbet ліги ПФК «Львів» – ФК «Минай», який мав відбутися завтра, 22 серпня, перенесено. Про дату та час буде повідомлено згодом.

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