У День прапора у Львові відбудеться онлайн-півмарафон

Цими вихідними, 22−23 серпня, відбудеться ювілейний Львівський півмарафон 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON Online. Через пандемію, багатотисячний забіг відбудеться в онлайн-форматі. Про це повідомляє компанія-організатор Run Ukraine, передає пресслужба мерії.

Як розповідають організатори, забіги в онлайн-форматі набули популярності серед любителів спорту під час карантину. Такі забіги відбуваються без масового старту та скупчення людей, а отже, не порушують умов карантину. Кожен охочий в день заходу виходить на пробіжку – за будь-яким зручним для нього маршрутом – і на фініші отримує медаль.

Так, пробігти Львівський півмарафон можна навіть за межами Львова, і навіть за межами України. 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON Online, окрім України, бігтимуть ще у 21 країні: Австрії, Азербайджані, Бельгії, Білорусі, Великій Британії, Грузії, Естонії, Іспанії, Кубі, Литві, Молдові, Нідерландах, Німеччині, Польщі, Росії, Румунії, Словаччині, США, Туреччині, Угорщині та Чехії.

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«Усі, хто готувався до Львівського півмарафону, очікували на стартовий постріл, масовий старт у центрі Львова та волонтерів з медалями на фініші. Усе це буде, але не цього року. Цьогоріч від кожного бігуна залежить те, яким стане його особистий Львівський півмарафон. Хтось приїде з іншого міста, щоб пробігти його саме тут, у Львові. Хтось покличе друзів, які натягнуть фінішну стрічку та вдягнуть йому на шию медаль. Кожен буде бігти про своє, за своєю власною причиною і за покликом серця», – каже генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький.

До бігового свята приєднаються і відомі артисти, блогери та лідери думок. 22−23 серпня на старт MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON Online вийдуть телеведучі Марічка Падалко, Олександр Попов, Слава Варда, учасниця гурту А.Р.М.І.Я. Світлана Сафронова, соліст гурту «Клей Угрюмого» Максим Дурдас, бігунка-кіборг Тетяна Воротіліна, тренерка та письменниця Марі Карачина.

Також у забігу візьмуть участь заступник міського голови Львова Андрій Москаленко та начальник управління спорту Львівської міської ради Антон Нікулін.

Щоб приєднатися до Львівського півмарафону та здобути дизайнерську медаль, не потрібно бути професійним спортсменом – достатньо мати бажання та трохи вільного часу 22−23 серпня. У день заходу потрібно вийти на пробіжку, увімкнувши будь-який біговий додаток на телефоні. Усі бігуни, які подолають дистанцію, здобудуть медалі, які приїдуть до них поштою.

Обрати комфортну для себе дистанцію та зареєструватися можна на офіційному сайті заходу можна за посиланням.

Контакти: Анастасія Руссу, тел: +380 50 178 1168; Вікторія Веремієнко, моб. тел: +380 67 995 27 67.