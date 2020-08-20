Поблизу Львова серед будівельного сміття знайшли людські рештки

У селі Підбірці Пустомитівського району серед будівельних відходів, які скинули невідомі особи, знайшли людські рештки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила активістка Наталія Шелестак.

«Небайдужі громадяни повідомили, що у Підбірцях невідомі викинули землю з будівельними відходами , серед яких є фрагменти кісток людини», – зазначила Наталія Шелестак.

Прибувши на місце, вона і справді побачила фрагменти кісток і черепа. На місце викликали поліцію, Держекоінспекцію, департамент екології Львівської ОДА.

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Небайдужі громадяни повідомили, що у Підбірцях, невідомі викинули землю з будівельними відходами , серед яких є… Posted by Наталія Шелестак on Thursday, August 20, 2020

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Фото: Facebook/Наталія Шелестак