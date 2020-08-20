На Жовківщині викрили «реабілітаційний центр», де незаконно утримували людей

На Жовківщині викрили незаконну діяльність так званого «реабілітаційного центру», де під виглядом надання медичної допомоги від алко- та наркозалежності, експлуатували людей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прокурорка Львівської області Ірина Діденко.

«Центр» працював без жодних дозвільних документів та без залучення медиків.

Його роботу організували двоє осіб: 40-річний директор: уродженець Харківщини, який проживає у Львові; 43-річна керівниця зі Житомирської області, яка працює та живе безпосередньо на роботі. Допомогу в здійсненні такої діяльності надавали ще 5 осіб.

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Встановлено, що вказані особи використовували уразливий стан пацієнтів та чинили психологічний тиск, примушуючи, при цьому, безоплатно працювати.

Самовільно залишити центр люди не могли, бо перебували під постійним наглядом персоналу.

Водночас, з’ясували, що пацієнти потрапляли до «центру» проти своєї волі, а їх «лікування» оплачували родичі. Вартість за місяць сягала 9 000 грн, не враховуючи кошти на медикаменти чи особисті потреби. При цьому родичі думали, що їхніх рідних лікують.

Задокументували, що у центрі незаконно утримувались 17 осіб, яким за непослух наносились тілесні ушкодження. Також цим людям не давали можливості спілкуватися із рідними.

Викрили фігурантів у четвер, 20 серпня, спільно із слідчими та оперативниками обласної поліції.

Наразі готуємо підозри та клопотання про обрання запобіжних заходів. Дії імовірних зловмисників кваліфікуємо за ч.2 ст.149 (торгівля людьми) ККУ, санкція якої передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Фото: Facebook/Ірина Діденко