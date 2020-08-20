«Голос» представив свого кандидата на міського голову Львова – Ярослава Рущишина

Сьогодні, 20 серпня, у мальовничому куточку Львова, на нижній терасі Високого замку, партія «Голос» представила команду, що братиме участь у місцевих виборах на Львівщині від цієї політичної сили, а також свого кандидата на посаду міського голови Львова Ярослава Рущишина.

Ярослав Рущишин – знана постать у Львові. Став відомим ще у молоді роки, як один із провідних діячів Студентського братства. Був довгорічним партнером легендарного Маркіяна Іващишина, разом з яким заснував мистецьке об’єднання «Дзиґа». Ярослав став співзасновником й інших знакових для нашого міста проєктів – Львівської бізнес-школи УКУ, Комітету підприємців Львівщини, Бієнале Довіри та інших. Рущишин також відомий у Львові як успішний підприємець, засновник мережі швейних фабрик АТ «Троттола», одного з найбільших експортерів жіночого одягу в Україні.

Нині Ярослав Рущишин –народний депутат України, секретар комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради України.

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Кандидат у мери Львова представив і частину команди, яка боротиметься за депутатські мандати у Львівській міській ОТГ. Серед її членів голова Комітету підприємців Львівщини Андрій Дячишин, заступник керівника відділу розвитку УКУ Андрій Курочка, керівниця освітнього проекту «Школа вільних і небайдужих» Вікторія Христенко, юрист Віталій Троць,засновниця ГО «Yugs for Mom» («Обійми маму»), що об’єднує матерів онкохворих дітей Марія Чижишин, генеральний директор ЖБК «Ваш дім» Володимир Гаразд.

«Ми маємо досвід, силу, знання і потужну команду. Кожен із нашої команди довів, що він чи вона є переможцем у своїй галузі. Поруч зі мною люди, на яких я можу опиратися, і з якими ми можемо розвивати Львів. Наша команда йде на місцеві вибори із переможною, наступальною стратегією. Ми готові брати відповідальність за її втілення і знаємо, як вивести наше місто на гідне місце на мапі світу», – зазначив під час представлення команди Ярослав Рущишин.

Окремо народний депутат зупинився на болючій для українського суспільства темі корупції у владі.

«Нульова толеранція до корупції – це те, що нас вирізняє. Хоча, це має бути за замовчуванням у кожній команді, що хоче бути представлена у міській раді Львова. Просто прийти і красти – не достатньо», – заявив Ярослав Рущишин.

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