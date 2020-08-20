18-річний скутерист врізався у дерево у Брюховичах і загинув

У Брюховичах 20 серпня насмерть розбився скутерист. Фото з місця аварії опублікував у Facebook депутат Львівської міськради, координатор «Варти 1» Ігор Зінкевич.

За інформацією правоохоронців, аварія сталася близько 19 год. 18-річний хлопець врізався у дерево, внаслідок цього загинув.

Дівчину, яка їхала разом з ним на скутері Honda Dio, госпіталізували у лікарню швидкої допомоги.

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