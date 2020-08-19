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Уряд призначив нового тимчасового керівника митниці

Вероніка Рой

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Кабмін призначив тимчасово виконуючим обов’язків голови Державної митної служби Андрія Павловського, який був раніше заступником голови відомства. Про це повідомив представник уряду у парламенті за результатами засідання уряду, передає Економічна правда.

 

Павловський був назначений заступником голови ДМС 4 червня, до цього він обіймав посаду Директора департаменту у Міністерстві фінансів, ще раніше працював першим заступником генерального директора ДП ОК «Укрвуглереструктуризація».

Нагадаємо, попереднім очільником Державної митної служби був Максим Нефьодов. Його уряд звільнив з посади цьогоріч 24 квітня.

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