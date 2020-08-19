ОСТАННІ НОВИНИ

Сергій Притула залишає кар’єру гумориста і актора

Андрій Котенський

|

Шоумен і волонтер Сергій Притула, який нещодавно оголосив про свій намір узяти участь у виборах міського голови Києва, сьогодні оголосить про вихід з проєкту «Вар’яти-шоу». Про це він розповів у інтерв’ю LB.ua.

 

«Щоб закрити це питання (про поєднання творчої роботи з політичною діяльністю, – ред) раз і назавжди, я оголошу про свій вихід з «Вар’яти-шоу» і закінчення своєї акторської кар’єри. Це той крок, який мені трішки важко робити, зважаючи на те, що я десять років віддав цьому колективу і розвитку україномовного гумору», – розповів Притула.

За його словами, його «лебединою піснею» у проєкті стануть зйомки в останньому сезоні «Вар’ятів» на «Новому каналі».

Реклама партнерів

«Після чого хлопці підуть у самостійне плавання, я виходжу з колективу і як очільник, і як редактор, і як актор», – додав він.

Окрім того Притула оприлюднив відповідну заяву на своїй сторінці у Фейсбук.

Рішення остаточне.Деталі і причини у відео!

Posted by Сергій Притула – офіційна сторінка on Wednesday, August 19, 2020

Як відомо, 11 серпня Притула заявив, що буде балотуватися в мери Києва від партії «Голос». Він наголосив, що хоче і може зробити Київ успішним, тому що з ним іде ціла команда фахівців.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл
Анастасія ПИЖ
Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл

Добре знайома кожному з нас торговельна мережа «АТБ» нині охоплює 24 області України, включаючи й Львівщину. У 293 насел...

Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста
Ігор ВАСЮНИК
Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста

Ми, львів’яни, живемо у місті, яке завжди було ПЕРШИМ! Львів завжди першим піднімав хвилі національних рухів: за незалеж...

Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам
Ірина ВЕЛИЧКО
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам

Про те, як криза вплинула на девелоперських бізнес, що про це кажуть експерти, які поради дають майбутнім клієнтам, і чо...

Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»
Соломія ГОЛОВІНА
Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»

Майже 350 бездомних тваринок торік знайшли свої люблячі родини завдяки команді ЛКП «Лев». Так, протягом останніх років у...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...