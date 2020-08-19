Сергій Притула залишає кар’єру гумориста і актора

Шоумен і волонтер Сергій Притула, який нещодавно оголосив про свій намір узяти участь у виборах міського голови Києва, сьогодні оголосить про вихід з проєкту «Вар’яти-шоу». Про це він розповів у інтерв’ю LB.ua.

«Щоб закрити це питання (про поєднання творчої роботи з політичною діяльністю, – ред) раз і назавжди, я оголошу про свій вихід з «Вар’яти-шоу» і закінчення своєї акторської кар’єри. Це той крок, який мені трішки важко робити, зважаючи на те, що я десять років віддав цьому колективу і розвитку україномовного гумору», – розповів Притула.

За його словами, його «лебединою піснею» у проєкті стануть зйомки в останньому сезоні «Вар’ятів» на «Новому каналі».

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«Після чого хлопці підуть у самостійне плавання, я виходжу з колективу і як очільник, і як редактор, і як актор», – додав він.

Окрім того Притула оприлюднив відповідну заяву на своїй сторінці у Фейсбук.

Як відомо, 11 серпня Притула заявив, що буде балотуватися в мери Києва від партії «Голос». Він наголосив, що хоче і може зробити Київ успішним, тому що з ним іде ціла команда фахівців.