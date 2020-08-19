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Помер Борис Патон

Андрій Котенський

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На 102 році життя помер видатний український науковець, президент Національної академії наук України Борис Патон, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у коментарі Радіо Свобода.

 

«Померла дуже видатна людина», – сказав Данілов Радіо Свобода.

Борис Патон – найстарший з академіків України, перший в історії Герой України, автор понад тисячі наукових публікацій і понад 400 винаходів.

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У 1962-1991 роках Патон був президентом Академії наук УРСР, а після здобуття незалежності став очільником Національної академії наук України.

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