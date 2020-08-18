З початку року за куріння у заборонених місцях українців оштрафували на 5 млн грн

Від початку року українців оштрафували на 5 мільйонів гривень за куріння у заборонених місцях. Про це пише ТСН з посиланням на дані Нацполіції.

За 8 місяців 2020 року правоохоронці зафіксували майже 200 тисяч таких порушень.

«Найбільше порушників-курців зловили в Харківській, Вінницькій і Львівській областях. Українське законодавство забороняє курити в ліфтах, навчальних закладах, під’їздах житлових будинків, ресторанах, зупинках громадського транспорту та в самому транспорті», – повідомили у поліції.

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Мінімальний штраф за куріння становить 51 гривню. За статистикою, в Україні курить кожен четвертий.

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