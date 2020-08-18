На Львівщині клієнти найактивніше користуються технологією OKKO PAY

Кількість клієнтів, які застосовують додаток OKKO PAY для придбання пального та інших товарів на АЗК ОККО, за період карантину зросла вдвічі. Про це повідомив віце-президент автозаправної мережі Олександр Ляшенко. І Львівська область належить до регіонів, де клієнти найактивніше користуються такою технологією. Сьогодні тут фіксується понад 700 транзакцій із застосуванням OKKO PAY в середньому за добу.

У компанії переконані, що такий тренд збережеться й надалі. Адже клієнти, які вже спробували і переконались, що такий спосіб оплати швидший, зручніший та безпечніший, не захочуть повертатись до попереднього досвіду.

Нагадаємо, що безконтактний сервіс OKKO PAY для оплати пального на колонці зі смартфона почав працювати влітку 2017 року і сьогодні доступний на всіх АЗК ОККО, у тому числі й на 66 автозаправних комплексах у Львівській області. Послуга дає змогу клієнтові оплатити придбаний товар, не заходячи до торгового залу. Сьогодні ж за допомогою OKKO PAY можна не лише заправити авто, купити каву чи омивач, а й придбати та оплатити біля 100 товарів із магазину та кафе на заправці. Зокрема, у цей перелік входять комбо-меню, хот-доги, бургери, роли, випічка, десерти, напої, засоби індивідуального захисту та ін.

Процедура замовлення залишається такою ж самою простою і зрозумілою, як і досі. Після заправки автомобіля пальним через сервіс OKKO PAY на екрані смартфона клієнта з’являється вікно, яке інформує про можливість придбати продукти і страви. Погоджуючись, користувач потрапляє до екрану з вибором категорії товару. Оплатити замовлення можна накопиченими балами програми лояльності Fishka або ж банківською картою.

Більше про сервіс OKKO PAY можна дізнатися тут.

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