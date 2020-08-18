19 серпня у Львові прогнозують грози та шквали

У середу, 19 серпня, на території Львова та області синоптики прогнозують грози, шквали та град. Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вдень по усій території Львівщині прогнозують короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вночі та вранці можливий слабкий туман.

Температура вночі становитиме 12-17°, а вдень – 21-26° тепла. Вітер – південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, а вдень під час грози можливі місцями шквали 15-20 м/с.

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