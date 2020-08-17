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У 2019 році медичні виші не набрали студентів майже на 1000 місць, – Степанов

Вероніка Рой

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Минулого року медичні заклади вищої освіти не набрали студентів майже на 1000 місць. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

 

За його словами, у 2019 році медичні заклади вищої освіти не виконали плану прийому на навчання.

«Цього тижня центральною темою комунікації МОЗу є сфера медичної освіти. За результатами вступної кампанії 2019 року заклади вищої освіти не виконали плану прийому на навчання майже на 1000 місць. Це проблема престижу професії та оплати праці», – сказав очільник МОЗ.

Він зазначив, що МОЗ починає розв’язувати проблеми медичної освіти, щоб ми отримували високопрофесійних лікарів та якісну медичну допомогу.

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