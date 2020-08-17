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Львів'ян просять допомогти зібрати фруктові кошики воїнам на Спаса. Як долучитися?

Вероніка Рой

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Мешканців Львова закликають допомогти українським військовим відзначити свято Преображення Господнього (у народі Спаса) та зібрати для них фруктові кошики. Про це інформує «Духовна велич Львова».

 

Підтримати спільний проєкт «Фруктовий кошик для Захисника України» можна, склавши грошову пожертву у скриньку Фундації св. Миколая у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, що на вул. Театральній, 11 у Львові.

«Ми традиційно, як і щороку, намагаємося підтримати наших Захисників фруктовим кошиком. Напередодні свята Преображення Господа нашого Ісуса Христа, ми відвідуємо наших Захисників на місцях їх дислокації і освячуємо фрукти і їх роздаємо воїнам. Цьогоріч благодійну акцію у нашому храмі ми розпочали минулої неділі, щоб мати трішки часу на збірку пожертв від наших прихожан, наших вірних, нашої спільноти. І тими днями, наші отці вже займаються закупівлею цих фруктів і будемо їх роздавати по військових частинах вже невдовзі. Левову  частку цих фруктів ми передамо на наш Яворіваський полігон», – розповідає настоятель Гарнізонного храму свв. апостолів Петра і Павла о. Тарас Михальчук.

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