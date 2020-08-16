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Прем'єр заявив, що економіка України почала відновлюватися

Соломія Головіна

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що у третьому кварталі економіка України почала відновлюватися. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

 

Він наголосив, що коронакриза – одна з найбільших економічних рецесій за останні 70 років. Фактично всі світові економіки показали стрімкий рівень падіння ВВП у другому кварталі: Іспанія – 22,1%, Велика Британія – 21,7%, Франція – 19%, Німеччина – 11,7%, Україна – 11,4%, США – 9,5%, Польща – 7,9%.

«У третьому кварталі економіка України почала відновлюватися. На це, крім відновлення споживання, позитивно вплинув збір врожаю, який фактично перенісся з другого кварталу на третій через погодні умови. Також, згідно з прогнозами Мінекономіки, в наступні 3 роки ВВП буде зростати в середньому більш ніж на 4% щорічно», – зауважив Денис Шмигаль.

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