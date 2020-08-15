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Вчителька зі Львова увійшла у ТОП-50 найкращих педагогів України

Соломія Головіна

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Національна премія Global Teacher Prize Ukraine назвала ТОП-50 найкращих учителів України. Серед них – львівська вчителька Зоряна Тихойко.

 

Вона вчителює ліцеї «Європейський», викладає всесвітню історію, громадянську освіту, історію України, правознавство.

Зоряна Тихойко мала міжнародний досвід викладання та познайомилася з трьома системами освіти: США, Європи та Близького Сходу. Надає правові консультації колегам та відстоює права вчителів. Є членом історичної організації. Разом з учнями створює проєкти, серед них: настільна гра з громадянської освіти, порятунок старовинної бойківської церкви в селі Кугаїв.

«Вчу своїх учнів розуміти історію, намагаюся бачити і розвивати особистість і творчий потенціал кожного учня, формувати в учнів вміння критично мислити, доводити розпочату справу до логічного завершення і відповідати за свою роботу, залучати ліцеїстів до активного суспільного життя», – зазначає вчителька.

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Фото: Facebook/Зоряна Тихойко

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