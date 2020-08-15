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Активісти запустили у небо над окупованим Кримом 25-метровий український прапор

Соломія Головіна

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Колишній політв’язень Володимир Балух на своїй сторінці у Facebook повідомив, що в небо над окупованим Кримом активісти за допомогою повітряних кульок запустили український прапор.

 

«Друзі! Побратими! Україно! Наш прапор вже над Кримом! Емоції неймовірні! Зараз запускатимем повітряну пошту з листівками! Разом ми сила! Україна переможе!», – написав він.

«Це скоріш не ідея, а спільний поклик нас, кримців, які змушені були з різних причин покинути територію окупованого нашого півострова. А чому сьогодні? Все дуже просто. У нас 23 числа День державного прапора України і саме напередодні хотілося запустити цей прапор. А сьогодні вітер наш, небо чисте, видно буде здалеку. Люди наші там на окуповані території чекають від нас світлого посилу», – розповів Балух в ефірі 5 каналу, пише Радіо Свобода.

25-метровий національний прапор запустили біля пункту пропуску «Чонгар».

Фото: Facebook/Sergey Savchenko

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