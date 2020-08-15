10 чудових песиків із ЛКП «Лев» шукають дім

ЛКП «Лев» шукає дім і люблячих господарів для 10 чудових песиків.

ТАЙРА, 1 рік

Місце відлову: вул. Пасічна. Хороша дівчинка, але страшенна боягузка. Скромна, тиха, не звикла до того, що хтось на неї звертає увагу. Дуже розчулила нас тим, що у віці 1 року можна бути такою зневірено. Ми хочемо їй допомогти.

ГРЕК, 2 роки

Місце відлову: вул. Кульпарківська. Красень і атлет, метис вівчарки. В ньому все чудово – зовнішність, розум, манери, голос. Можливо мав свою людину, яка його навчила бути таким славним хлопцем.

ТАРЛІ, 3 роки

Місце відлову: вул. Ю. Липи. Малий, швидкий і ображений на частину світу хлопчик. Має випнуті вперед зуби, як у пекінеса, і вони додають йому грізності. Попри це – дуже потішний, квартирний формат.

КЛАРК, 3 роки

Місце відлову: вул. Замарстинівська. Не худий, комунікабельний собака. Має доглянуту шерсть, ласкавий, прислухається до того, що говорять люди. Наразі шукаємо попередніх власників.

ДАНА, 6 років

Місце відлову: вул. Монгольська-Старознесенська. Дуже мініатюрна дівчинка. В результаті інфекції або травми у неї відсутні очні яблука. Але вона чудово контактує зі світом завдяки іншим органам чуття. Дуже лагідна, абсолютно довіряє руці, яка її гладить.

ДОДО, 4 роки

Місце відлову: вул. Любінська. Дуже приємний хлопчик, метис спаніеля. Має досить доглянуту зовнішність, гуляє на повідку, виховано себе поводить. Швидше за все, він жив в сім’ї і загубився.

ЖУЖА, 9 років

Місце відлову: вул. Золота. Старенька мадам, яка має цілий оберемок вікових і не тільки хвороб. Погано ходить, тож навряд чи вона втекла чи повернула не в той провулок. Люди вміють цинічно позбуватися стареньких друзів.

ДАРК, 9 років

Місце відлову: вул. Грінченка. Теж дідусь, але з зовсім іншою долею. У дворі, де він жив, його люблять, його навідують і, ми віримо, у нього все буде добре. Бо він чудовий, врівноважений і зовсім не злий дядечко.

ЛОЛА, 1 рік

Місце відлову: вул. Пасічна. Сестра Тайри, що на першому фото. Їй страшно, і ми хочемо допомогти їй цей страх подолати. Попереду довгий шлях, але її кінчик хвоста вже радісно тріпоче, коли говориш до неї, і це вселяє надію!

ЧОРНИШ, 8 років

Місце відлову: вул. Калнишевського. Виразний, симпатичний собака. Очевидно, що був господарським. Має слабенькі задні лапки. Відмовляємося вірити, що він став непотрібним. Ті, хто його любили, обов’язково за ним прийдуть!

Детальніше про ситуацію із безпритульними котами і собаками у Львові, плани щодо будівництва Муніципального центру для тварин читайте у інтерв’ю з в.о. директора ЛКП «Лев» Андрієм Пінчуком.

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Фото: ЛКП «Лев»