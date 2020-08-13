ОСТАННІ НОВИНИ

Зірка серіалу «Район Мелроуз» одягнула сукню українського дизайнера

Соломія Головіна

|

Американська акторка Келлі Разерфорд, відома за ролями в серіалах «Район Мелроуз» та «Пліткарка», з’явилася у вбранні від українського бренду Vita Kin. Про це повідомляє Укрінформ.

 

Фото свого образу Разерфорд опублікувала в Інстаграмі.

51-річна зірка обрала сукню-міді «Daisy» з льону темно-синього кольору з білою квітковою вишивкою. Вартість сукні складає $1 750.

Свій образ Разерфорд доповнила білосніжними півчобітками від Lola Cruz, плетеною сумкою та чорними окулярами.

Як повідомляє видання, одними з найбільших оціновувачок одягу українських брендів за кордоном є голлівудській акторки Демі Мур, Кетрін Зета-Джонс та Сандрка Баллок.

 

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам
Ірина ВЕЛИЧКО
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам

Про те, як криза вплинула на девелоперських бізнес, що про це кажуть експерти, які поради дають майбутнім клієнтам, і чо...

Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»
Соломія ГОЛОВІНА
Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»

Майже 350 бездомних тваринок торік знайшли свої люблячі родини завдяки команді ЛКП «Лев». Так, протягом останніх років у...

Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей
Анастасія ПИЖ
Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей

Як у розвинених країнах ЄС,  рівень життя українського суспільства багато в чому залежить від проєктів та ініціатив, які...

Непотрібна спадщина: чи дочекається вілла «Люсія» порятунку?
Наталя ДУЛЯБА
Непотрібна спадщина: чи дочекається вілла «Люсія» порятунку?

Незважаючи на те, що ОСББ «Свєнціцького-16» через суд скасовує статус пам’ятки архітектури, який присвоїли львівській ві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...