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У Львові проведуть велопробіг у пам’ять про Володимира Івасюка

Вероніка Рой

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У неділю, 16 серпня, у Львові проведуть велопробіг «Вшановуємо Володимира Івасюка». Про це інформує управління спорту Львівської міськради.

 

Велопробіг відбудеться 16 серпня о 09:30 ранку. Розпочнеться захід від громадського простору у мікрорайоні Рясне-2 (збір біля початкової школи, вул. Величковського, 14а).  Велолюбителі подолають близько 5 кілометрів, до місця трагічної загибелі Володимира Івасюка у Брюховицькому лісі.

Організатори заходу закликають учасників заповнити форму, адже іменні реєстраційні номери будуть для тих, хто заповнить форму до 14 серпня. Реєстрація – тут. Вікове обмеження учасників 16+.

«Розпочнемо велопробіг від громадського простору у Рясне-2, об’їдемо мальовниче Рясне та проїдемо через селище Брюховичі і назад повернемося в Рясне-2, де на велолюбителів та шанувальників видатного українця Володимира Івасюка чекатимуть заохочувальні призи», – повідомив представник ГО «Рух Тверезих Галичан» та один з організаторів заходу Роман Гарасим.

Програма велопробігу:

  • 9:00 –реєстрація учасників і видача стартових номерів розпочнеться о 9:00;
  • 9:15 –загальна руханка;
  • 9:30 –старт велопробігу;
  • 10:15 –прибуття до місця вшанування Володимира Івасюка;
  • 10:40 – повернення у Рясне-2.

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