Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам

Про те, як криза вплинула на девелоперських бізнес, що про це кажуть експерти, які поради дають майбутнім клієнтам, і чого чекати найближчим часом від однієї з найпопулярніших компаній Львова.

Які тенденції на ринку спостерігаємо зараз

Наприкінці 2018-го суттєве зростання кількості девелоперів стало одним з перших дзвіночків того, що невдовзі ринок перенасититься, тому і відбудеться органічна селекція забудовників. Карантин пришвидшив прогнозовані процеси, пояснює керівниця департаменту аналітики та консалтингу з питань девелопменту міжнародної консалтингової компанії “Cushman & Wakefield” Марта Костюк, ринок уже тривалий час перебував на межі циклів, тому зниження темпів росту було лише питанням часу.

Переломний момент настав саме в березні з початком активної протидії поширенню COVID-19. Попит на житло згідно з підрахунками українських девелоперів у цей час впав приблизно на 15-50% у залежності від класу новобудов. І зрозуміло, що не всі забудовники були готові до такої ситуації, тому залишилися в грі лише найсильніші.

Як стверджує Марта Костюк, головною особливістю цієї кризи є вплив інформаційного поля. Невдовзі занепокоєння та паніка помалу зійдуть нанівець, і ринок відновить свою діяльність вже за новими правилами.

«На ринку лідерами будуть сильні компанії з грамотним менеджментом та надійним фінансовим плечем. Природне очищення від токсичних та нездорових забудовників відбудеться. І це будуть ті, котрі мають неякісне фінансове планування, практикували перехресне фінансування проектів. Такий відбір є реакцією на запити клієнтів», – переконана представниця “Cushman & Wakefield”.

Про сучасного клієнта, його потреби і пріоритети

На українському ринку новобудов попит формують три категорії покупців: інвестори, ті, хто покращує свої умови проживання, та ті, хто потребує житла через демографічні чинники.

Згідно з усталеною думкою, перший тип – це клієнти, які зацікавлені в короткому інвестиційному попиті. Вони працюють за принципом «купити дешевше – продати дорожче». Ці клієнти готові інвестувати на ранніх етапах будівництва, розуміючи, що отримають максимальну дохідність від вкладених коштів. Нині вони переглядають свій портфель та інвестують лише у тих забудовників, кому довіряють та чітко знають, що він добудує.

Друга та третя категорії покупців є прискіпливішими до вибору житла, їхній рівень толерантності до ризиків є набагато нижчим, але вони забезпечують стабільний реальний попит. Такі клієнти не гоняться за ціною, вони ретельно зважують своє рішення й опираються на позитивний попередній досвід та хорошу репутацію забудовника.

Зараз клієнти дедалі менше готові вкладати гроші в нерухомість, що перебуває на початковій стадії будівництва: люди хочуть не ризикувати фінансово і купити вже готовий об’єкт. В очах такого клієнта у зону потенційного ризику потрапляють навіть ті об’єкти інвестування, готовність яких становить 50 % і вище, особливо якщо забудовник не підтвердив свою надійність, а таких на ринку зараз, на жаль, багато. Тож девелопери мусять реагувати на цей попит, спираючись на власні можливості, і діяти відповідно до поточної ситуації на ринку.

Як зараз діяти, якщо плануєте купівлю житла

У такому випадку Марта Костюк радить бути обачними: “За теперішніх умов інвесторам насамперед краще звертати увагу на надійність забудовника, його портфель проектів та прозору комунікацію. Серед важливих чинників – це достатнє фінансування і своєчасне виконання зобов’язань перед клієнтами. Сильні девелопери під час карантину постійно були онлайн зі своїми клієнтами. У період турбулентності пріоритетом у забудовників повинні бути не прибутки, а репутація та соціальна відповідальність”. А аналітики інвестиційної компанії “Dragon Capital” радять клієнтам, які зацікавлені у збереженні коштів у формі надійного нерухомого активу, звернути увагу на об’єкти з високим ступенем готовності або на ті, котрі вже введені в експлуатацію. Це дозволить мінімізувати ризики і отримати готовий продукт з відповідним сервісом.

Новий продукт на львівському ринку нерухомості: що, як і коли

Ще 2 роки тому команда девелоперської компанії Avalon розуміла, що криза на ринку нерухомості неминуче настане, тому щоб спокійно (навіть успішно) пройти нестабільні часи, вирішила готуватися якнайшвидше.

«Ми намагаємося завжди бути на місці клієнта, розуміти, що він відчуватиме в складних обставинах, як буде поводитися, що захоче почути чи отримати. Якщо навколо все нестабільно, тоді кожен шукає надійність і впевненість. Це стало основним підґрунтям для рішення, яке ми прийняли», – розповідає директор компанії Алла Шамова.

З такими думками команда Avalon в 2018-му вирішила, що потрібно запропонувати ринку новий продукт, який буде відповідати різностороннім потребам сучасного клієнта. “Передбачаючи кризу, ми цілеспрямовано проінвестували 100% у будівництво цілої секції квартир у житловому комплексі “Avalon Time”, щоб розпочати продаж клієнтам лише після повної її готовності. Зазвичай такий формат пропонують як залишки, тобто те, що не встигли продати протягом будівництва проекту. Ми ж даємо клієнту широкий вибір, можливість обрати варіант житла та комерційних площ, який найбільше подобається», – коментує керівник департаменту з продажу Ярослав Возняк.

За словами працівників, охочі зможуть приходити і бачити все на власні очі, матимуть змогу доторкнутися до своєї майбутньої квартири, прогулятися територією. Це допоможе відчувати певність у своєму рішення і без вагань стати власником омріяного житла за один день.

«Після карантину всі усвідомили, що можуть відбуватися речі, в які б ніхто ні за що не повірив ще декілька місяців тому. Пандемія показала, що дійсно може статися що завгодно, навіть продаж готових квартир від компанії Avalon», – додає Ярослав.

До слова, усі квартири ( окрім запланованої секції) у ЖК Avalon Time зараз повністю розпродані, комплекс є одним з найпопулярніший серед проектів девелопера. Свого часу в перший день старту продажу клієнти повністю розкупили цілу секцію, тому запуск останньої черги стане приємним сюрпризом для багатьох.

Старт продажу вже розпочато, оглянути помешкання можна за попередніми домовленостями, а дізнатися більше – у центрах продажу за адресами:

проспект В’ячеслава Чорновола, 18

проспект Червоної Калини, 60

або за номером телефону

0800 500 055

Більше цікавої інформації від Avalon можна дізнатися на Instagram/lifestyle_Avalon

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