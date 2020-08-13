Альпініст Роман Городечний підкорив гору Арарат і розгорнув прапор Львова

Відомий львівський альпініст Роман Городечний підкорив ще одну вершину – гору Арарат (5 137 м), що розташовується у Туреччині, і розгорнув на ній прапор Львова. Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

«Ми були в постійній підготовці. Мали йти влітку на К2 (гора Чоґорі), але через карантин підйом на всі гори закрили і залишилася тільки Арарат. Тому ми активно бігали, плавали, займалися боксом і з уже стандартною командою пішли на гору», – розповів Роман Городечний у коментарі Еспресо.

Роман Городечний почав займатися альпінізмом 2014 року. Окрім Евересту (8848 м), піднімався на Кіліманджаро (5895 м), Мера-пік (6660 м), Кала-Патхар (5643 м), найвищу гору Південної Америки – Аконкагуа (6962) та інші.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Facebook/Роман Городечний