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Альпініст Роман Городечний підкорив гору Арарат і розгорнув прапор Львова

Соломія Головіна

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Відомий львівський альпініст Роман Городечний підкорив ще одну вершину – гору Арарат (5 137 м), що розташовується у Туреччині, і розгорнув на ній прапор Львова.  Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

 

«Ми були в постійній підготовці. Мали йти влітку на К2 (гора Чоґорі), але через карантин підйом на всі гори закрили і залишилася тільки Арарат. Тому ми активно бігали, плавали, займалися боксом і з уже стандартною командою пішли на гору», – розповів Роман Городечний у коментарі Еспресо.

Роман Городечний почав займатися альпінізмом 2014 року. Окрім Евересту (8848 м), піднімався на Кіліманджаро (5895 м), Мера-пік (6660 м), Кала-Патхар (5643 м), найвищу гору Південної Америки – Аконкагуа (6962) та інші.

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Фото: Facebook/Роман Городечний

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