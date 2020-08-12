Три львівські ВНЗ потрапили у ТОП-10 найкращих університетів України

Три вищі навчальні заклади Львова потрапили ТОП-10 кращих університетів України. Про це інформує інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua», який склав консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2020 року.

Ресурсом «Освіта.ua» було складено рейтинг кращих університетів України, до якого увійшов 241 ВНЗ. Зокрема, у 10-тку кращих потрапили три львівські виші. Найвищу позицію – 4 місце – одержав Львівський національний університет імені Івана Франка. На 6 місці опинився Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, а на 7 місці – Національний університет «Львівська політехніка».

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Також у ТОП-100 кращих ВНЗ країни потрапили: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького – 57-му місце, Український католицький університет – 82 місце, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності – 83 місце, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського та Українська академія друкарства поділили між собою 93 та 94 місця.

Для складання консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України були використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів України: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал ЗНО на контракт», кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.

З повним рейтингом вишів України можна ознайомитися за цим посиланням.

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