Школи та дитсадки Львова шукають працівників. Перелік вакансій

В управлінні освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради оприлюднили перелік вакансій у школах та дитячих садочках міста. Про це йдеться на Facebook-сторінці управління.

Зокрема для шкіл Львова шукають:

Вчителя образотворчого мистецтва – 4 вакансії

Вчителя фізичної культури – 13 вакансій

Вчителя англійської мови – 7 вакансій

Вчителя інформатики – 14 вакансій

Вчителя польської мови – 5 вакансій

Вчителя права – 1 вакансія

Вчителя фізики – 8 вакансій

Вчителя початкових класів – 8 вакансій

Вчителя захисту України – 4 вакансії

Вчителя української мови та літератури – 2 вакансії

Вчителя біології – 2 вакансії

Вчителя німецької мови – 3 вакансії

Вчителя трудового навчання – 6 вакансій

Вчителя хімії – 1 вакансія

Вчителя музики – 1 вакансія

Вчителя основ здоров’я – 1 вакансія

Вчителя медико-санітарної підготовки – 1 вакансія

У львівських школах шукають і керівників гуртів, педагогів-організаторів, електромонтерів, психологів та інших.

Також є чимало відкритих вакансій і у дитячих садках Львова. Там шукають: вихователів, асистентів вихователів, керівників гуртків та ін.

З детальним переліком вакансій у закладах освіти міста Львова станом на 10 серпня 2020 року можна ознайомитися за цим посиланням.