Школи та дитсадки Львова шукають працівників. Перелік вакансій

В управлінні освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради оприлюднили перелік вакансій у школах та дитячих садочках міста. Про це йдеться на Facebook-сторінці управління.
Зокрема для шкіл Львова шукають:
- Вчителя образотворчого мистецтва – 4 вакансії
- Вчителя фізичної культури – 13 вакансій
- Вчителя англійської мови – 7 вакансій
- Вчителя інформатики – 14 вакансій
- Вчителя польської мови – 5 вакансій
- Вчителя права – 1 вакансія
- Вчителя фізики – 8 вакансій
- Вчителя початкових класів – 8 вакансій
- Вчителя захисту України – 4 вакансії
- Вчителя української мови та літератури – 2 вакансії
- Вчителя біології – 2 вакансії
- Вчителя німецької мови – 3 вакансії
- Вчителя трудового навчання – 6 вакансій
- Вчителя хімії – 1 вакансія
- Вчителя музики – 1 вакансія
- Вчителя основ здоров’я – 1 вакансія
- Вчителя медико-санітарної підготовки – 1 вакансія
У львівських школах шукають і керівників гуртів, педагогів-організаторів, електромонтерів, психологів та інших.
Також є чимало відкритих вакансій і у дитячих садках Львова. Там шукають: вихователів, асистентів вихователів, керівників гуртків та ін.
З детальним переліком вакансій у закладах освіти міста Львова станом на 10 серпня 2020 року можна ознайомитися за цим посиланням.
Вероніка Рой