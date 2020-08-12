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Школи та дитсадки Львова шукають працівників. Перелік вакансій

Вероніка Рой

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В управлінні освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради оприлюднили перелік вакансій у школах та дитячих садочках міста. Про це йдеться на Facebook-сторінці управління.

 

Зокрема для шкіл Львова шукають:

  • Вчителя образотворчого мистецтва – 4 вакансії
  • Вчителя фізичної культури – 13 вакансій
  • Вчителя англійської мови – 7 вакансій
  • Вчителя інформатики – 14 вакансій
  • Вчителя польської мови – 5 вакансій
  • Вчителя права – 1 вакансія
  • Вчителя фізики – 8 вакансій
  • Вчителя початкових класів – 8 вакансій
  • Вчителя захисту України – 4 вакансії
  • Вчителя української мови та літератури – 2 вакансії
  • Вчителя біології – 2 вакансії
  • Вчителя німецької мови – 3 вакансії
  • Вчителя трудового навчання – 6 вакансій
  • Вчителя хімії – 1 вакансія
  • Вчителя музики – 1 вакансія
  • Вчителя основ здоров’я – 1 вакансія
  • Вчителя медико-санітарної підготовки – 1 вакансія

У львівських школах шукають і керівників гуртів, педагогів-організаторів, електромонтерів, психологів та інших.

Також є чимало відкритих вакансій і у дитячих садках Львова. Там шукають: вихователів, асистентів вихователів, керівників гуртків та ін.

З детальним переліком вакансій у закладах освіти міста Львова станом на 10 серпня 2020 року можна ознайомитися за цим посиланням. 

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