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Львів’ян запрошують на Медовий спас у притулок «Домажир»

Вероніка Рой

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На Медовий спас, 19 серпня, ведмежий притулок «Домажир» запрошує на майстер-клас класі з розпису медового пряника. Про це у Facebook інформують організатори заходу.

 

« З нагоди Медового спасу наші маленькі відвідувачі та їх батьки матимуть унікальну можливість взяти участь у святковому майстер-класі з розпису медового пряника. Ви зможете самостійно творити, а також не лише скуштувати свій смаколик, але й підготувати чудовий подарунок рідним та друзям», – йдеться у повідомленні.

Початок заходу  о 14:00 год. Вартість становить 70 гривень.

Для того, аби взяти участь, необхідно попередньо зареєструватися за цим посиланням.

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