Зеленський прокоментував масові сутички у Білорусі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масові сутички, які трапилися по завершенні президентських виборів у Булорусі. Він закликав сторони до максимальної толерантності, терпимості та відмови від вуличного насильства. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Наші сусіди білоруси переживають зараз непрості часи. Вони намагаються визначити вектор свого подальшого розвитку. І це дуже непросто. Вже очевидно, що далеко не всі в країні згодні з оголошеними попередніми результатами виборів. А, як відомо, будь-яка легітимність виникає виключно із суспільної довіри. Виключно з довіри. Сумніви ж у таких масштабах – це пряма дорога до насильства, до конфлікту, до суспільного протесту, що наростає. Що ми зараз, на превеликий жаль, і спостерігаємо», – написав Зеленський.

Відтак глава держави закликав білорусів до максимальної толерантності, терпимості та відмови від вуличного насильства.

«Закликаємо до максимально відкритого, нехай і складного, діалогу. Тому що лише широкий діалог дасть змогу забезпечити громадянам Республіки Білорусь вихід з важкої кризової ситуації й чесно обговорити подальші кроки та формати громадської взаємодії. Тільки взаєморозуміння між усіма сторонами здатне зберегти незалежність країни та забезпечити її подальший рух до свободи та демократії. В іншому разі ескалація насильства наростатиме, а це загрожує надзвичайно гіркими наслідками. На мій погляд, зараз у такому діалозі мають бути зацікавлені обидві сторони – і уряд, і суспільство, що протестує…», – наголосив президент України.

Він переконаний, що «Білорусь у своїх діях повинна максимально дотримуватися загальновизнаних у цивілізованому світі демократичних стандартів».

«Постаратися забезпечити власному народу його права та свободи у повному обсязі. Тільки так можна зберегти надію на вихід з кризи. Україна і я особисто вкрай зацікавлені в тому, щоб Білорусь була по-справжньому незалежною і демократичною країною з сильною економікою та стабільними суспільними відносинами. Білорусь – наш найближчий сусід, і тому нам зовсім не байдуже, що там відбувається і що буде з нашими друзями далі», – додав Зеленський.

Як відомо, що за даними національного екзит-полу перемогу на виборах у Білорусі здобув чинний президент Олександр Лукашенко, який є президентом Білорусі з 1994 року.

Після закінчення президентських виборів у Білорусі почалися акції протесту, які переросли у зіткнення з міліцією. Протести відбулися в чотирьох з шести регіонів країни. Наймасовіші акції пройшли в центрі Мінська, де ОМОН застосував світлошумові гранати для розгону демонстрантів. Кілька людей отримали поранення, на одного з учасників акції наїхав автозак.