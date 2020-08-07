Російській співачці «Глюкозі» заборонили в’їзд в Україну на три роки

Російській співачці Наталії Іоновій, відомій як «Глюкоза», на 3 роки заборонили в’їзд на територію України. Про це повідомили УП у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що вона прибула в аеропорт «Бориспіль» серед пасажирів рейсу з Мінська. Під час оформлення прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» з’ясували, що співачка порушувала українське законодавство, відвідавши окупований Кримський півострів.

«У ході спілкування іноземка постійно плуталась в своїх відповідях, зокрема на початку зазначивши, що в Криму останній раз була у 2013 році. В нашу державу громадянка Росії планувала потрапити з приватною метою», – зазначили у ДПСУ.

Як інформує видання, «Глюкоза» неодноразово їздила на концерти та вечірки до окупованого Криму з території Росії. Їй поставили штамп про заборону в’їзду і вона вилетіла зворотним рейсом у Білорусь.

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