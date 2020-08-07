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Депутата Сколівської райради від «Батьківщини» виключили з партії через побиття жінки

Соломія Головіна

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Депутата Сколівської районної ради Степана Цмоканича від ВО «Батьківщина» виключили з партії через побиття жінки. Відповідне рішення прийняли 7 серпня під час позачергового засіданні бюро обласного партосередку.

 

Як інформує пресслужба партосередку, Львівська обласна організація ВО «Батьківщина» засудила аморальну поведінку та ганебний вчинок депутата Сколівської районної ради Степана Цмоканича.

«Такі вчинки у великому колі команди «батьківщинівців» вважаємо неприпустимими та безапеляційно засуджуємо хамську та аморальну поведінку цієї людини. Просимо вибачення у потерпілої і заявляємо, що така особа не може більше бути в партії і не може мати жодної дотичності до «Батьківщини». Також ми звертаємося до правоохоронців із проханням провести відповідне розслідування», – зазначив голова «Батьківщини» Львівщини Михайло Цимбалюк.

На опублікованому у соцмережах відео видно, як під час перепалки із жінкою, він завдав їй удар у обличчя, після якого постраждала впала. А далі накинувся на чоловіка, який знімав відео.

За інформацією Нацполіції Львівщини, постраждала 53-річна жінка звернулася до правоохоронців 4 серпня. Поліцейські з’ясували, що до скоєння правопорушення причетний 48-річний мешканець міста Сколе.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) ККУ. Призначено судово-медичну експертизу, досудове розслідування триває.

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