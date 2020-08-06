Медики Львова врятували шестирічну дівчинку від рідкісної хвороби

Медики Львова врятували шестирічну самбірчанку від рідкісної хвороби Кавасакі. Сьогодні дівчинка вже вдома. Її виписали із Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Львова. Життю дитини ніщо не загрожує, повідомляє Leopolis.news.

Як відомо у юної самбірчанки виявили педіатричний мультисистемний запальний синдром. Він з’являється у дітей як наслідок перенесення коронавірусу. А в Україні це перший випадок синдрому Кавасакі, хоч у світі це не новина.

Спершу хвору дитину батьки привезли у Львівську обласну дитячу лікарню Охматдит. У неї сильно болів живіт. Лікарі-хірурги виключили підозру апендициту чи іншу патологію. Через висипку дитину доправили в Львівську обласну інфекційну лікарню. Тут також заперечили, що ця ознака має інфекційний генез і запідозрили хворобу Кавасакі.

Знаючи, що саме Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр має досвід в лікуванні симптомів, схожих на хворобу синдрому Кавасакі, дитину у дуже важкому стані, скерували до нього.

Допомогла встановити діагноз мама дівчинки, яка повідомила лікарів, що близько місяця тому її донька перенесла пневмонію. Аналіз на виявлення антитіл до COVID-19 підтвердив, що дівчинка перенесла коронавірус.

Лікар-анестезіолог медичного центру Тарас Борачо розповів, що критичними стали перші три доби, оскільки потрібно було налагодити внутрішньовенну підтримку серця і тиску. Після семи днів реанімації її перевели в педіатричне відділення, а на сьогодні відпустили додому.

Стан юної самбірчанки цілком нормальний, хвороба не передається іншим. Якщо вчасно її не виявити, то виникнуть ураження артерій серця, розшаровування та утворення аневризми, а це реальна загроза для життю.

Фінальна ЕХО-кардіограма не виявила цих уражень. Але в подальшому дитині необхідні обов’язкові періодичні обстеження.